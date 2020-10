Netflix : le prix des abonnements bientôt en hausse ?

L’hégémonie de Netflix sur le streaming vidéo ne va sûrement pas l’empêcher d’appliquer une hausse tarifaire. L’entreprise a déjà augmenté ses prix en juin 2019, avec des forfaits coûtant désormais jusqu’à 15,99 euros par mois. Mais si l’on en croit Alex Giaimo, un analyste de la banque américaine Jefferies, une nouvelle hausse devrait très bientôt avoir lieu. L’Amérique du Nord serait concernée, mais aussi l’Europe.

« Au premier trimestre, Netflix a déclaré qu’il ”ne pensait même pas aux augmentations de prix”, alors que le langage du deuxième trimestre était plus ouvert », explique Alex Giaimo. Autrement dit, c’est quasiment acté. En ajoutant ne serait-ce que 1 ou 2 dollars par mois sur ses forfaits, Netflix pourrait gagner 500 millions à 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires supplémentaire. La hausse de prix dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) est « la plus probable », selon l’analyste.

N’oublions tout de même pas que la concurrence, elle, est bien moins chère. Amazon Prime Vidéo est inclus dans Amazon Prime qui coûte 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. Disney + est facturé 6,99 euros par mois ou 69,99 par an. Apple TV + est disponible pour 4,99 euros ou 49,99 euros par mois. Et pour Netflix, les prix s’échelonnent entre 7,99 euros par mois et 15,99 euros par mois…

