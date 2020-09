Le Xbox Game Pass compte 15 millions d’abonnés

Microsoft est en pleine explosion. Alors que l’on ne donnait pas cher de sa peau il y a encore quelques mois, après la présentation catastrophique de Halo Infinite notamment, le géant de Redmond semble se rattraper de jour en jour, notamment grâce à l’annonce du rachat de l’éditeur Bethesda (Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored…) Si l’on ne connaît pas spécifiquement les termes de l’accord, et si les prochains titres de l’éditeur débarqueront en exclusivité sur Xbox et PC, une chose est sûre : les abonnés du Xbox Game Pass en profiteront le jour de leur sortie.

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Microsoft a annoncé que son service de jeux vidéo engrangeait pas moins de 15 millions d’abonnés, soit une hausse de 50% (5 millions) en seulement cinq mois ! Du jamais vu pour ce service dont la stratégie s’apparente à un rouleau compresseur.

Le modèle économique du service est-il pour autant viable ? Rien n’est moins sûr, car avec un coût de 13,99 euros par mois et la proposition d’une centaine de jeux, Microsoft pourrait avoir du mal à rentabiliser les 7,5 milliards de dollars investis dans Bethesda, par exemple. À voir donc dans les prochains mois, si MS portera ses jeux sur d’autres consoles, comme la PS5 par exemple…

