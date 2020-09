La Commission Européenne veut coûte que coûte sanctionner les GAFA

Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) plus que jamais dans la ligne de mire de l’Union Européenne. Cette dernière veut absolument se doter de pouvoir supplémentaires pour pouvoir contrôler et sanctionner ces géants, qui s’affranchissent un peu trop des États pour faire leur business. Thierry Breton, le commissaire européenne au Marché Intérieur, affirme sa volonté dans une interview avec le Financial Times.

Les GAFA sont « trop gros pour ne pas s’en soucier », estime le commissaire, selon qui l’Union européenne a « besoin d’une meilleure supervision » de ces mastodontes. La Commission Européenne devrait très bientôt dévoiler une nouvelle législation, surnommé Digital Services Act, d’ici la fin de l’année. Elle aura pour but une meilleure surveillance de ces plateformes.

Si rien n’a réellement fuité quant aux sanctions et amendes imposées, les plateformes qui se rendent coupable d’une non-protection des données des utilisateurs, notamment, pourrait carrément être forcée à se séparer de certaines de leurs activités. Mais on imagine bien les GAFA ne pas se laisser faire, et négocier jusqu’au bout pour des sanctions moins sévères ou tout simplement très peu appliquées.

