iOS 14 déjà installé sur presque 30% des iPhone et iPad

C’est un plébiscite. Seulement six jours après son lancement officiel, la mise à jour du système d’exploitation des appareils à la pomme a été installée sur 28,85% des iPhone et iPad, selon les dernières données de MixPanel, qui analyse le trafic mobile. Un chiffre qui ne va aller qu’en augmentant, évidemment.

iOS 14 intéresse donc plus de monde qu’iOS 13 à la même époque, puisque la part d’installation de cette ancienne version étaient d’environ 20% une semaine après sa sortie. iOS 14 fait donc mieux en moins de temps.

Il faut dire que les nouveautés d’iOS 14 sont bien plus conséquentes que celles d’iOS 13. Cette toute dernière mise à jour a en effet permis l’arrivée des widgets sur l’écran d’accueil, une vraie révolution dans l’écosystème d’Apple, mais aussi la possibilité de mettre Chrome, Firefox ou un autre navigateur internet par défaut pour remplacer Safari. Les notifications d’appels, également, sont beaucoup plus discrètes et constituent une vraie nouveauté.

En bref, bravo Apple pour cette mise à jour de qualité, qui mérite pour une fois d’être adoptée par de nombreux utilisateurs. Apple n’a pas encore dit officiellement quelle est la part d’installation d’iOS 14. Le constructeur attend généralement un mois après la sortie de ses mises à jour majeures.

