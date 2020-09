iPhone 12 : les images d’un chargeur sans fil se collant au dos du téléphone fuitent

Et si c’était ça, la vraie révolution de la prochaine keynote d’Apple ? Comme vous le savez sans doute déjà, la marque à la pomme n’a pas présenté son prochain iPhone 12 lors de sa dernière conférence en ligne, préférant se concentrer sur ses iPad et son Apple Watch Series 6. Et selon les principaux bruits de couloir, Apple présenterait son prochain smartphone à la mi-octobre, pour une commercialisation à la fin du mois.

Mais il se pourrait que l’entreprise de Cupertino garde quelques surprises dans sa poche. C’est en tout cas ce que sous-entendent des images qui ont fuité en ligne, montrant un successeur plus que pratique à l’AirPower, qui n’a finalement jamais été commercialisé.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C — Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020

Dans la vidéo relayée par le média spécialisé 9to5Mac, l’accessoire visible dans la vidéo disposerait d’un aimant et se collerait au dos de l’iPhone pour pouvoir le recharger par induction. Avec un tel dispositif, vous pouvez dire adieu au fil et aux vieux chargeurs à induction qui vous force à poser votre smartphone à plat. Ce serait donc une petite révolution, confirmée en outre par la présence d’aimants à l’intérieur de l’iPhone 12, selon des plans relayés par EverythingApplePro.

Magnets.. inside the iPhone 12’s chassis pic.twitter.com/0eJ7HRZjpW — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 4, 2020

