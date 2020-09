PS5 : l’intégralité du stock français précommandé, rupture complète

Ce fut rapide, clair et nette. La Playstation 5, qui s’est offerte une superbe conférence mercredi, a été victime de son succès. La totalité du stock de consoles destinée à la France et réservée pour la date de sortie le 19 novembre a été précommandée, si l’on en croit les dires de nos confrères de Pixel News. Tout le stock a disparu seulement 16 heures après l’ouverture des précommandes, signant un temps record.

À 13 heures hier, 50% du stock était déjà réservé. Deux heures plus tard, à 15 heures, l’intégralité du stock l’était. Alors évidemment, cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus commander de Playstation 5 d’ici sa sortie. Au contraire même, les stocks vont être renouvelés. Cependant, il est quasiment certain que vous ne recevrez pas la console le jour J si vous la précommandez à partir de maintenant. Attendez-vous à l’avoir pour les fêtes de Noël, au mieux.

Si vous comptez obtenir une console dans les magasins le 19 novembre prochain, il va falloir s’armer… de patience. Pour résumé, la Playstation 5 est déjà un succès avant même sa commercialisation officielle. Pour rappel, si Sony a assuré que son stock de PS5 sera plus conséquent que celui de PS4, seules 15 millions de consoles seront disponibles dans le monde jusqu’en mars 2021.

