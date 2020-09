La cyberattaque d’un hôpital allemand serait responsable de la mort d’une patiente

Les hackers sont-ils allés trop loin ? Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte en Allemagne sur le décès d’une patiente après le piratage informatique d’un hôpital de Düsseldorf, a annoncé vendredi le parquet de Cologne. L’hôpital a été visé il y a une semaine, ce qui a paralysé les services d’ambulances.

Faute de pouvoir être admise dans l’établissement, une patiente de 78 ans qui présentait les signes d’une grave maladie a dû être prise en charge dans une ville plus éloignée, et est finalement décédée. Pour l’instant, rien n’indique que ce décès soit lié au défaut de prise en charge immédiate, mais le lien semble ténu.

Les pirates informatiques ont exploité une faiblesse dans une application pour crypter plusieurs serveurs, avait indiqué l’hôpital jeudi. Il n’y a pas eu de demande de rançon pour mettre fin au piratage, comme cela s’est produit dans d’autres cas de hacking d’établissements publics.

Les cyberattaques de bâtiments publics sont de plus en plus monnaie courante depuis quelques mois, car les hackers estiment qu’il est ainsi plus simple d’obtenir des rançons en paralysant un édifice nécessaire à la société. De plus, les administrations sont souvent plus insécurisés en terme d’informatique.

5 / 5 ( 1 vote )