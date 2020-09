TikTok rejette l’offre de rachat de Microsoft et se rapproche d’Oracle

Si vous suivez avec passion World is Small, vous savez que TikTok est au coeur d’une guerre entre États-Unis et Chine. La société, propriété du groupe chinois Bytedance, va devoir vendre sa branche américaine pour subsister aux États-Unis, après l’injonction de Donald Trump du 15 août dernier. De fait, Microsoft était intéressé pour le rachat, mais TikTok vient tout juste de rejetter son offre.

Dans un communiqué, Microsoft indique :

“ByteDance nous a fait savoir aujourd’hui qu’ils ne vendraient pas les activités américaines de TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bonne pour les utilisateurs de TikTok, tout en protégeant les intérêts de la sécurité nationale. Pour ce faire, nous aurions apporté des changements importants pour garantir que le service réponde aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de sécurité en ligne et de lutte contre la désinformation, et nous avons clairement énoncé ces principes dans notre déclaration du mois d’août. Nous attendons avec impatience de voir comment le service évoluera dans ces domaines importants.”

Selon le Wall Street Journal, TikTok serait plutôt intéressé par Oracle, qui serait bientôt désigné comme « partenaire technologique de confiance » de TikTok aux États-Unis. En bref, fin de partie pour Microsoft.

