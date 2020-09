Star Wars : les origines de Rey ont changé en plein tournage, selon Daisy Ridley

Chez World is Small, on aime parler de Disney. D’abord, parce que la firme est garante, la plupart du temps, de la pop culture américaine. Ensuite, parce que certains choix de la multinationale laisse toujours ses fans abasourdis. Le dernier Mulan en est l’exemple même puisqu’il se fait écraser par la critique chinoise notamment. Et visiblement, Star Wars aussi a fait les frais de choix discutables.

Si l’on en croit l’actrice principale de la dernière trilogie, Daisy Ridley, son personnage Rey aurait vu ses origines changer en cours de tournage. « Au début, ils ont caressé l’idée d’un lien avec Obi-Wan », a indiqué Daisy Ridley lors d’une interview avec Josh Gad. « Il y a eu différentes versions. Puis il s’est avéré qu’elle n’était personne. Ensuite, on est arrivé à l’épisode 9 et J.J [Abrams, le réalisateur] m’a présenté le film : « Palpatine est grand-père ». Et je me suis dis « génial ». Cela n’a pas cessé de changer. Même lorsque nous tournions, je n’étais pas sûr de la réponse », a ajouté l’actrice britannique.

Il faut dire que la trilogie a été marquée par les changements de réalisateurs, impactant directement la qualité des films. Rian Johnson et J.J Abrams ont en effet chacun imposer leur vision des choses.

