Motorola annonce son nouveau smartphone pliant Razr

Les smartphones pliants vont-ils réussir à s’imposer ? C’est la question qui se pose alors que la marque Motorola vient d’annoncer son tout nouveau Razr, un an après la première génération du même nom. Et logiquement, les nouveautés sont là. On pourra en effet profiter du support de la 5G, mais aussi et surtout d’une charnière améliorée, plus solide et plus souple.

Motorola a également changé l’emplacement du capteur d’empreintes qui est maintenant situé à l’arrière. Du reste, on retrouve un écran OLED pliable de 6,2 pouces au format 21:9:9 et un petit écran de 2,7 pouces à l’extérieur.

Voici l’ensemble des caractéristiques du téléphone :

Écran OLED pliable de 6,2 pouces au format 21.9:9

Écran OLED de 2,7 pouces à l’extérieur

Processeur Snapdragon 765G

8 Go de RAM

256 Go d’espace de stockage

Capteur photo de 48 mégapixels (f/1.7) à l’arrière

Capteur photo de 20 mégapixels (f/2.2) à l’avant

Batterie de 2 800 mAh

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C (USB 3.1), capteur d’empreintes

Support de la 5G (sous les 6 GHz)

Dimensions déplié : 72,6 x 169,2 x 7,9 mm

Dimensions plié : 72,6 x 91,7 x 16 mm

Poids : 192 grammes

Tourne sous Android 10

Pour se procurer ce nouveau Razr, il faut attendre le courant du mois de septembre et aller sur le site de Motorola, à la Fnac ou chez Darty pour débourser la somme de 1599 euros.

