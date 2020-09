Xbox Series X : son prix n’est pas encore prêt à être dévoilé

Qu’attendent les constructeurs de consoles next-gen ? Sony comme Microsoft se révèlent bien mystérieux au sujet de leur Playstation 5 et Xbox Series X, faisant d’ailleurs craindre un report in extenso de la nouvelle génération, pandémie de coronavirus oblige. L’on attend pourtant avec impatience que plusieurs détails filtrent, car elles sont pour l’instant prévues pour dans deux petits mois. Mais à ce jour, on ne connaît ni la date de sortie, ni le prix, ni le line-up des consoles, dans ce qui s’apparente à une guerre du silence entre les deux concurrents.

Ni Microsoft, ni Sony ne semblent être prêts à communiquer sur ces détails pourtant primordiaux, chacun attendant que l’autre fasse le premier pas, comme si le prix des deux machines allait exploser et décevoir les foules. En 2013 pourtant, Sony et Microsoft avaient tous deux annoncé leurs prix dès l’E3 2020.

Mentionné par un fan impatient, le Lead Marketing manager de Xbox UK Samuel Bataman a confirmé que Microsoft n’avait pour le moment prévu aucune date concernant la révélation du prix et de la date de sortie de la Xbox Series X. “Rien pour l’instant. Mais nous vous ferons savoir quand nous serons prêts”, écrit-il. Un second internaute s’est mêlé à la discussion, auquel a également répondu Samuel Bateman. “Je comprends que tout le monde est impatient et que les gens veulent planifier leurs achats, etc. Nous vous informerons lorsque nous serons prêts”, a-t-il statué. En bref, plus qu’à attendre.

Nothing right now. But we’ll let you know when we’re ready 💚 — Samuel Bateman (@samuelofc) August 31, 2020

