Huawei : les premiers smartphones sous Harmony OS arriveront en 2021

En privant Huawei des services Google, les États-Unis n’ont-ils pas fait une grosse erreur qui pourrait avantager la firme ? HarmonyOS, le système d’exploitation maison de Huawei qui veut concurrencer iOS, va faire ses débuts début 2021 sur les prochains smartphones de la marque, selon les dires de Richard Yu, le responsable de la branche grand public du constructeur chinois.

Aucun détail n’a filtré concernant le système d’exploitation et sur les smartphones en question, mais les informations ne devraient pas tarder à tomber puisque la Huawei Developer Conference se tiendra le 10 septembre prochain. L’événement est consacré aux développeurs, mais HarmonyOS pourrait bien faire son apparition.

HarmonyOS est déjà disponible sur des téléviseurs vendus en Chine. Huawei a déjà annoncé que son OS sera disponible sur plusieurs supports au fil du temps, dont les smartphones et les montres connectées. De fait, il pourrait bel et bien faire concurrence à iOS et ses appareils interconnectés.

Huawei dispose pas moins de 700 millions d’utilisateurs dans le monde, et 1,6 million de développeurs enregistrés. La marque chinoise doit se passer d’Android puisque les États-Unis ont interdit aux groupes américains, dont Google, à travailler avec Huawei. En bref, attendons de voir à quoi ressemblera ce futur OS qui, à coup sûr, sera très séduisant.

4 / 5 ( 1 vote )