Fortnite sur iOS : 60% de joueurs en moins, Epic veut un retour sur l’App Store

Et si David affrontait un Goliath un peu trop fort ? L’éditeur Epic Games, qui a entamé un bras de fer avec Apple il y a quelques semaines à propos de son jeu Fortnite, assume les conséquences de son ambition.

Le studio a récemment révélé que le nombre de joueurs actifs au quotidien sur iOS a chuté de plus de 60% sur le titre ultra plebiscité. Le jeu a en effet été retiré de l’App Store et Epic ne peut plus le mettre à jour, forçant les joueurs iOS à ne pas profiter des améliorations et ne pas pouvoir jouer à la saison 4, disponible depuis quelques jours sur les autres plateformes.

De fait, Epic Games, s’il n’a pas l’intention de lâcher l’affaire, a tout de même publié un communiqué destiné à la justice et qui demande aussi à ce qu’Apple soit forcé de remettre en place le compte développeur d’Epic, supprimé la semaine dernière. Selon l’éditeur, la marque à la pomme a une position monopolistique qui oblige les développeurs à donner 30% de commission sur chacun des achats fait sur le store.

Un procès opposant Apple à Epic aura lieu à la fin du mois et devrait résoudre le tout. Ou pas… Epic pourrait bien tout perdre.

