Samsung Galaxy Z Fold 2 : on connaît son prix (ahurissant) et sa date de sortie !

Samsung a dévoilé son tout nouveau smartphone pliable, enfin excitant, au tout début du mois d’août. Mais la marque sud-coréenne a préféré patienter pour dévoiler plus de détails sur son smartphones événements. Elle vient tout juste de dévoiler sa date de sortie et son prix. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne sera pas à la portée de toutes les bourses.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 sortira donc le 18 septembre en France au prix de… 2020 euros. Si les propriétaires du premier Galaxy Fold, sorti l’année dernière, ramènent leur appareil, ils auront droit à un ristourne de 1120 euros, ce qui n’est pas négligeable !

En outre, Samsung a dévoiler les caractéristiques techniques de l’appareil :

Écran avant AMOLED de 6,23 pouces avec une définition de 2 260 x 816 pixels, un ratio 25:9 et un affichage 60 Hz

Écran principal/pliable AMOLED de 7,6 pouces avec une définition de 2 208 x 1 768 pixels, un ratio 5:4 et un affichage 120 Hz

Processeur Snapdragon 865+

12 Go de RAM

256 Go d’espace de stockage

Batterie de 4 500 mAh (recharge 25 W et sans fil 11 W)

Trois capteurs photo à l’arrière : principal de 12 mégapixels (f/1.8) avec stabilisation optique, grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et téléobjectif de 12 mégapixels

(f/2.4)

Un capteur photo à l’avant 10 mégapixels (f/2.2)

Support de la 5G

Dimensions (plié) : 68 x 159,2 x 16,8 mm

Dimensions (déplié) : 128,2 x 159,2 x 6,9 mm

Poids : 282 grammes

Capteur d’empreintes situé sur la tranche

Coloris : bronze et noir

4 / 5 ( 1 vote )