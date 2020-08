Netflix annonce une série Resident Evil

Le géant du streaming mondial, Netflix, a tout récemment annoncé une nouvelle série, fondée sur la célèbre saga du jeu vidéo Resident Evil. La série est d’ores et déjà en production, avance l’entreprise. La première saison, dont on ne connaît pas encore la date de sortie, sera composée de huit épisodes d’une durée d’une heure chacun.

Une toute première photo du script du premier épisode, intitulé “Bienvenue à New Raccoon City”, a été montré sur Twitter. L’épisode a été écrit par Andrew Dabb (qui a travaillé sur la série Supernatural) et il est réalisé par Bronwen Hughes (qui a travaillé sur Breaking Bad, 13 Reasons Why et The Walking Dead). La société de production en charge du projet est Constantin Film.

La série Resident Evil devrait raconter un tout nouveau scénario à travers deux lignes temporelles. La première contera l’histoire des soeurs Jade et Billie Wesker, âgées de 14 ans et transférées à New Raccoon City. Filles de Wesker (le méchant de la saga), elles découvrent peu à peu que ce dernier cache de sombres secrets.

La seconde ligne temporelle se déroulera dix ans plus tard. Il reste 15 millions de personnes sur Terre, le reste ayant été transformé en zombies par le virus T. Jade, elle, a 30 ans.

Resident EEEEVIIIIIIILLL… (à lire avec la voix du jeu) C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

