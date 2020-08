Le nouveau patron de TikTok a déjà démissionné

Trop de pression de la part du géant chinois ? Kévin Mayer, arrivé en mai dernier à la tête du réseau social ultra populaire TikTok, a fait savoir qu’il démissionnait. L’ancien responsable des plateformes de streaming de Disney a-t-il craqué face aux multiples pressions américaines ? C’est fort possible, d’autant que l’application est au coeur d’une bataille rangée entre l’administration Trump et le gouvernement Xi.

Kevin Mayer a fait l’annonce aux employés de TikTok par e-mail. « Ces dernières semaines, alors que l’environnement politique a fortement changé, j’ai mené une réflexion approfondie sur ce qu’exigeront les changements structurels de l’entreprise et sur ce que cela signifie pour le rôle mondial que j’ai accepté », indique Kevin Mayer. « Dans ce contexte, et alors que nous espérons parvenir à une résolution très bientôt, c’est avec le cœur lourd que je voulais vous faire savoir que j’ai décidé de quitter la société », a-t-il ajouté. C’est Vanessa Pappas, la responsable de la branche États-Unis de TikTok, qui prendra la tête du réseau social par intérim, et ce à l’échelle mondiale.

TikTok a réagi à cette démission : « Nous apprécions que la dynamique politique de ces derniers mois ait considérablement modifié l’étendue du rôle de Kevin et nous respectons pleinement sa décision ». À voir ce que cela changera pour le futur de TikTok. Probablement pas grand chose.

4 / 5 ( 1 vote )