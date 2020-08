Davantage d’exclusivités Playstation sortiront sur PC, annonce Sony

Les jeux exclusifs Playstation, qui font la renommée des consoles du géant Sony, vont être de plus en plus nombreuses à sortir sur PC. C’est du moins ce qu’a annoncé l’entreprise japonaise dans un rapport couvrant 2020. « Nous étudierons la possibilité d’étendre nos titres first-party à la plateforme PC, afin de promouvoir une plus grande croissance de notre rentabilité », écrit-elle. Il n’y a aucun détail supplémentaire qui a filtré, mais les nouveaux jeux sortant sur PC devront donc rejoindre Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human, Beyond Two Souls ou Heavy Rain.

Parmi les nouveaux titres, on imagine sans mal Marvel’s Spider-Man, sorti sur Playstation 4 en 2018, mais aussi certains jeux PS5, comme Spider-Man : Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart et Hozione Forbidden West. Cependant, n’espérez pas qu’ils sortent en même temps sur PC et PS5. Il faudra sans doute attendre quelques années avant qu’ils ne débarquent sur la plateforme la plus jouée au monde.

L’objectif de Sony reste, en effet, celui de vendre des consoles. Contrairement à Microsoft, qui semble peu à peu se tourner vers le Gamepass, service fourre-tout à la Netflix…

4 / 5 ( 1 vote )