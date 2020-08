Phil Spencer présente ses excuses aux fans de Halo, après le report d’Infinite

Pas un jour sans entendre parler de Xbox, la branche gaming de Microsoft, qui tente à tout prix de sauver les pots cassés par une communication désastreuse. La firme a en effet reporté il y a quelques jours à peine son porte-étendard Halo Infinite, qui devait marquer le lancement de la Xbox Series X en novembre prochain. Le jeu avait pourtant été présenté, certes dans une forme décevant, en juillet dernier et il était garanti qu’il sorte en cette fin d’année pour accompagner la console next gen.

Évidemment, depuis l’annonce du report, les réactions sont divisées entre “Ils ont bien fait” et “Quelle honte !”. La patron de Xbox Phil Spencer a tenu à réagir à ce report lors de l’émission Animal Talking, car invité.

«Pour commencer, je dirai que je suis d’accord avec les fans, c’est une triste nouvelle. C’est décevant pour les joueurs et c’est décevant pour nous. Nous nous réjouissions de l’alignement de Halo Infinite et de la Xbox Series X. Mais en fin de compte, je me dois de prendre les bonnes décisions. Il faut tenir compte de la force de la licence Halo, de la santé et des capacités de l’équipe. En termes de qualité, est-ce que les choses sont en train de prendre la direction que vous souhaitez qu’elles prennent pour le jeu ? […] Je présente mes excuses aux fans car je n’aime pas générer des attentes et ne pas les combler ensuite. Mais je pense également que nous avons pris la bonne décision sur le long terme pour Xbox, pour Halo et pour nos clients», a-t-il expliqué. Peut-être cela le poussera-t-il à cesser de tirer des plans sur la comète…

4 / 5 ( 1 vote )