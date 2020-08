Les chargeurs sans fil consomment 47% d’électricité de plus que les chargeurs filaires

Une alternative tout sauf écologique. Depuis quelques années, les chargeurs sans fil, aussi appelés à induction, sont extrêmement populaires de par leur absence de fil, considéré comme résolument old school. Il suffit en effet de poser son téléphone dessus pour qu’il se recharge automatiquement. Chez World is Small, on doute un peu de leur utilité puisqu’on ne peut pas utiliser son portable comme on le voudrait.

Selon une étude du média spécialisé OneZero, il est en sus apparu qu’une charge complète sur un dispositif sans fil consommerait… 47% d’électricité en plus qu’avec un câble ! C’est énorme, et ça peut vite faire grimper la facture d’électricité. Le pire étant que, si l’on positionne mal son chargeur, cette perte énergétique peut même aller jusqu’à 80% !

L’impact environnemental des appareils électroniques posant de plus en plus question, il est certain que ces chargeurs sans fil vont vite être épinglés. En bref, si vous le pouvez, procurez-vous de toute urgence un chargeur filaire plutôt qu’un chargeur induction : en plus d’être plus efficace, de disposer pour de plus en plus d’entre eux de la recharge rapide et d’être surtout plus mobile pour peu que votre fil soit long, il est bien moins énergivore.

4 / 5 ( 1 vote )