La 4G sera saturée en 2022, avec une possible chute de débit

La 5G deviendra-t-elle nécessaire pour pouvoir surfer sur le web de partout ? C’est en tout cas ce que nous sous-entend le président de la Fédération Française des Télécoms Nicolas Guérin. Il a en effet déclaré aux Échos que la 4G sera saturée à partir de 2022, en raison de la multiplication des streams vidéos notamment. Ces derniers représentent 60% du trafic en France. La 5G pourrait soulager ce flux et permettre une amélioration du débit.

Il faudra donc s’attendre, avec cette saturation, à une chute de débit sur le réseau 4G puisque la consommation des données mobiles 4G augmente de près de 30% par an. Nicolas Guérin explique que les opérateurs vont installer les équipements 5G sur les antennes 4G existantes et « il n’y aura donc aucune nouvelle antenne pendant plusieurs années, en dehors de celles prévues dans le cadre du New Deal Mobile ». Il précise que « ces équipements ultra-performants nécessitent l’utilisation de matériaux de pointe. Cela augmente nécessairement la facture d’énergie, la consommation d’eau et l’utilisation de métaux rares ».

Concernant la consommation d’énergie, « Une antenne 5G consomme trois fois plus qu’une antenne 4G, mais elle produit 15 fois plus de débit », dit Nicolas Guérin. En bref, un mal pour un bien.

