Nintendo sur un petit nuage, les ventes de la Switch explosent

Rien n’arrête plus le géant japonais du jeu vidéo Nintendo, même si pratiquement aucun jeu ne sort cette année sur sa console phare la Switch à cause, majoritairement, du Covid-19. Nintendo a annoncé ces résultats du premier trimestre de l’année fiscale 2020 / 2021, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont impressionnants.

Son bénéfice net pendant la période avril-juin a atteint 106,5 milliards de yens (849 millions d’euros), un chiffre multiplié par 6,4 sur un an, selon un communiqué. Nintendo a vendu au cours du trimestre 5,68 millions de consoles, près de trois fois plus qu’un an plus tôt. Et ce malgré des ruptures de stocks.

Les ventes de jeux pour la Switch ont elles plus que doublé, à 50,43 millions d’exemplaires sur le trimestre, notamment aidées par l’énorme succès du fameux Animal Crossing: New Horizons, sorti en mars, qui a représenté 21% du total en volume des ventes de jeux du groupe entre avril et juin. Plus de la moitié (55,6%) des ventes de jeux de Nintendo sont désormais dématérialisées, contre 22,3% il y a six mois, a souligné le groupe. À voir donc si ces ventes perdurent car n’oublions pas, Microsoft et Sony sortiront en fin d’année la Xbox Series X et la Playstation 5, deux consoles bien plus approvisionnées en jeux.

