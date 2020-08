Sony : des résultats meilleurs que prévus grâce à la Playstation

Le géant japonais Sony a annoncé mardi avoir des résultats bien supérieurs à ses attentes sur son premier semestre 2020 / 2021 (année fiscale oblige), notamment grâce à sa Playstation 4. Des résultats qui pourraient encore être meilleurs dès la fin de l’année avec la sortie de la Playstation 5.

Son bénéfice net trimestriel a bondi de 53,3% sur un an, à 233,3 milliards de yens (1,87 milliards d’euros) au premier trimestre 2020/21, grâce notamment à d’importantes plus-values sur des actifs financiers. Mais son bénéfice opérationnel a lui diminué de 1,1% à 228,4 milliards de yens, et son chiffre d’affaires n’a que légèrement augmenté de 2,2% à 1.968,9 milliards de yens (15,75 milliards d’euros), selon un communiqué.

Ses ventes ont notamment progressé de 32,5% dans le secteur des jeux vidéo et des services réseaux (principalement son service de jeux multijoueurs PlayStation Network). En revanche, le coronavirus ne l’a pas épargné concernant ses ventes de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, smartphones ou appareils photo, avec un recul de 31,4% sur un an. Sur l’ensemble de l’exercice 2020/21, qui sera clos le 31 mars 2021, Sony prévoit un bénéfice net en baisse de 12,4% à 510 milliards de yens (4,1 milliards d’euros), pour un bénéfice opérationnel en chute de 27% à 620 milliards de yens et des ventes quasi stables sur un an (+0,5% à 8.300 milliards de yens, soit 66,5 milliards d’euros).

