SpaceX : pour la première fois, une entreprise privée ramène deux astronautes sur Terre

C’est une première historique. SpaceX, la grande compagnie d’Elon Musk, créateur de Paypal et Tesla également, a ramené sur Terre deux astronautes qu’elle avait envoyé il y a de ça deux petits mois. «Bienvenue sur Terre, et merci d’avoir volé sur SpaceX», a annoncé aux astronautes le chef des opérations de SpaceX, Mike Heiman. «C’était un honneur et un privilège», a répondu le commandant Doug Hurley.

«Nous avons écrit aujourd’hui une page d’histoire», s’est félicité le patron de la Nasa, Jim Bridenstine. Il a par ailleurs déclaré vouloir réitérer ce nouveau type de partenariat public-privé, avec le programme Artemis notamment, et pour aller sur Mars un jour.

À bord de la fusée, nommée Dragon Doug Hurley et son coéquipier Bob Behnken sont passés d’une vitesse de 28.000 km/h en orbite à 24 km/h quand ils se sont amerris au large de la Floride. Cet aller-retour historique vers la Station spatiale internationale (ISS) est le premier assuré par une société privée. Mais surtout, il met fin au monopole russe pour l’accès à l’ISS depuis que les Américains ont mis de côté leurs navettes spatiales en juillet 2011. Donald Trump avait bien évidemment assisté en personne au décollage le 30 mai depuis la Floride, et il a salué le retour des deux hommes dimanche sur Twitter.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X

