3 bonnes raisons d’acheter un casque gaming en 2020

Vous souhaitez investir dans un casque de jeu ? Si comme beaucoup de technophiles du 21e siècle, vous passez un certain temps à faire des recherches sur internet et à comparer les produits avant la phase d’achat, nous allons tâcher de trouver les arguments pour vous faire craquer !

Que ce soit pour discuter avec vos amis en ligne ou pour écouter attentivement les bruits de pas de vos ennemis, il est indispensable de posséder un bon casque pour PC en 2020. Celui-ci doit être capable de restituer un son clair et équilibré et fournir un confort d’utilisation à la hauteur pendant de longues heures. Jetons un coup d’œil sur les 3 principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d’un casque gaming dès aujourd’hui.

Être coupé du monde et des bruits extérieurs

Regardons les choses en face : il n’y a rien de plus ennuyeux lorsque vous êtes sur un jeu et que vous entendez la musique qu’écoute votre sœur/frère dans sa chambre, le bruit de la télévision du salon ou une conversation téléphonique de votre père/mère.

De nombreux casques de jeu offrent une fonction de réduction du bruit, utilisant de minuscules microphones qui écoutent le bruit extérieur autour de vous et envoient un contre-signal annulant ainsi le bruit extérieur. Des casques tels que le Razer Kraken Pro V2 pour PC ou le PDP Afterglow LVL 5 Plus pour PlayStation 4 et Xbox One sont par exemple dotés d’une fonction de réduction de bruit.

Profiter d’une qualité sonore supérieure

Un casque de jeu offre un son supérieur, plus net et plus clair que des haut-parleurs traditionnels, ce qui est essentiel pour atteindre des sommets sur votre jeu compétitif préféré. Les casques pour PC tels que le Logitech G633 offrent des aigus précis et des basses profondes et riches. Ce n’est pas que le son provenant d’un ensemble de haut-parleurs est mauvais, mais lorsque celui-ci est délivré directement dans vos oreilles, sa précision est inégalable.

Si vous jouez principalement à des jeux de tir à la première personne (FPS) comme Counter-Strike Global Offensive ou à des jeux d’action, il peut être intéressant de vous procurer un casque de gaming avec une fonctionnalité de son surround 7.1 (Digital Theater Sound). L’HyperX Cloud II (https://mon-set-up-gaming.fr/hyperx-cloud-ii/) est un excellent choix pour tout joueur souhaitant se démarquer, car il offre un son de haute qualité.

Communiquer avec sa team

Pour finir, les casques de jeu sont livrés 100% du temps avec un micro intégré qui vous permet de communiquer avec vos amis lorsque vous jouez en ligne, sur Discord ou encore Teamspeak par exemple. Ceci est important dans les jeux en équipe tels qu’Overwatch, qui est comme CS:GO un jeu de tir à la première personne.

Dans les jeux d’équipe, il est essentiel d’être en communication constante avec vos coéquipiers pour faire la différence et obtenir des infos cruciales sur la position des ennemis. Avec un casque de gaming, vous discuterez avec votre équipe sans interruption, ce qui vous permettra de prendre des décisions cruciales et de coordonner des stratégies d’attaque et de défense !

