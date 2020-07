Apple : malgré la pandémie, la marque à la pomme explose les scores

Apple ne connaît pas la crise, et ce, même en pleine pandémie mondiale. La marque à la pomme a largement déjoué les attentes du marché en révélant ce jeudi une croissance de 11% de ses revenus au troisième trimestre par rapport à l’année dernière. Au total, 59,7 milliards de dollars de revenus ont été décomptés. Énorme.

L’entreprise pleine de succès a d’ailleurs annoncé un fractionnement d’actions pour rendre son titre accessible à plus d’investisseurs, au petit budget. «Chaque actionnaire d’Apple enregistré à la clôture boursière du 24 août 2020 recevra trois actions supplémentaires pour chaque action détenue à la date d’enregistrement et les opérations ajustées en fonction du fractionnement débuteront le 31 août 2020», a indiqué le groupe dans un communiqué de presse.

En tête, les revenus de ses produits ( +10% ) et ceux de ses services ( +15% ). «En période d’incertitudes, cette performance témoigne du rôle important que nos produits jouent dans la vie de nos clients et de l’innovation incessante d’Apple», a déclaré le patron d’Apple Tim Cook. Les ventes d’iPhone, de Mac, d’iPad et des divers accessoires (dont les écouteurs sans fil AirPods) ont toutes généré un chiffre d’affaires en nette hausse par rapport à la même période l’an dernier. Le bénéfice net est lui ressorti à 11,3 milliards de dollars contre un peu moins de 9 milliards anticipés par les analystes. En bref, bravo Apple.

3 / 5 ( 1 vote )