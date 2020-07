Google va développer un smartphone bon marché pour l’Inde

Google à la conquête d’un empire de plus d’un milliard d’habitants. Le géant américain Google et le conglomérat indien Reliance Industries vont développer un «smartphone d’entrée de gamme et bon marché» en Inde pour fournir un accès à internet facile au 1,3 milliard d’habitants du pays, ont annoncé les deux acteurs ce mercredi.

Quelques minutes auparavant, le groupe indien avait annoncé un investissement de Google de 4,5 milliards de dollars dans Jio Platforms, sa filiale numérique, pour une prise de participation de 7,7%. Le smartphone issu de ce partenariat fonctionnera à partir du célèbre système d’exploitation Android, le plus populaire au monde.

Alphabet, la maison-mère de Google, avait annoncé il y a quelques jours qu’elle comptait investir pas moins de 10 milliards de dollars dans l’industrie du numérique indien, pour permettre à chacun d’accéder à Internet pour un prix raisonnable, avec des informations dans leur langue en hindi, tamoul ou panjabi, de créer des produits et services destinés aux Indiens, de donner des moyens aux entreprises pour une transformation numérique et de développer le bien social en santé, éducation et agriculture.

Google n’est pas le seul à considérer l’Inde comme un fort marché, puisqu’Amazon aussi a investi 6,5 milliards de dollars. Facebook a également fourni 5,7 milliards de dollars dans la société de télécommunications indienne Reliance Jio… la même que Google, donc.

