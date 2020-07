Google investit 10 milliards de dollars en Inde

Google a récemment annoncé un investissement massif de 10 milliards de dollars pour l’Inde, qui sera étalé sur les cinq à sept prochaines années pour s’occuper du numérique dans le pays. Ces milliards seront distribués par le biais d’un mélange de prises de participation, de partenariats et d’investissements opérationnels, d’infrastructures et d’écosystèmes, explique Sundar Pichai, le patron d’Alphabet (maison mère de Google).

Ils auront pour mission de permettre à chacun d’accéder à Internet pour un prix raisonnable, avec des informations dans leur langue en hindi, tamoul ou panjabi, de créer des produits et services destinés aux Indiens, de donner des moyens aux entreprises pour une transformation numérique et de développer le bien social en santé, éducation et agriculture.

Google est présent en Inde depuis 2004. Amazon également a promis 1 milliard de dollars supplémentaires pour l’Inde, pour un total de 6,5 milliards de dollars. Facebook a investi 5,7 milliards de dollars dans la société de télécommunications indienne Reliance Jio. De quoi assurer à ces grosses entreprise une place de choix dans ce marché d’un milliard d’habitants…

