Galaxy Note 20 : le téléphone de Samsung présenté le 5 août

La marque sud-coréenne de téléphonie mobile ne s’arrêtera donc jamais de présenter des nouveaux téléphones ! Cette fois, c’est le Galaxy Note 20 qui sera sous les feux des projecteurs le 5 août prochain, comme l’a confirmé Samsung. La prochaine conférence Galaxy Unpacked aura donc lieu le 5 août à 16h (heure française), et uniquement visionnable en ligne, comme c’est la coutume depuis le début de la crise de coronavirus.

Durant cette conférence exceptionnelle, Samsung présentera ses fameux Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Assez peu de surprises devront être révélées, puisque le site russe de Samsung a d’ores et déjà dévoilé par erreur le design du téléphone en publiant deux images du modèle Ultra il y a quelques semaines. Cette semaine, ce sont carrément des images d’un modèle fonctionnel qui ont fuité.

Samsung a cette fois mis en ligne un teaser pour sa conférence dans lequel on peut voir un S Pen assorti d’un magnifique coloris bronze. Le bronze devrait être proposé pour un des coloris du Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Y’aura-t-il d’autres annonces ? Selon les rumeurs, on pourrait avoir droit une version 5G du Galaxy Z Flip, un Galaxy Fold 2 ou les tablettes Galaxy Tab S7 et S7+. A voir donc !

