Une ville japonaise interdit l’utilisation du smartphone en marchant

Voici une loi qui pourrait bien inspirer le monde entier. Dans une ville de la banlieue de Yokohama, près de Tokyo, il est désormais interdit de regarder son écran de téléphone en marchant. C’est la première fois qu’une telle règle entre en vigueur au Japon, et même dans le monde entier.

Ainsi, les voyageurs arrivant à la gare de Yamato verront des messages sur des bannières annonçant qu’il est interdit de consulter son smartphone en marchant sur la voie publique et dans les parcs de la ville, selon un journaliste de l’AFP sur place. « L’usage des smartphones en marchant est interdit. Veuillez utiliser vos smartphones après avoir cessé de marcher » avertit une voix enregistrée.

L’interdiction a été adoptée fin juin et est en application dès aujourd’hui. Pour autant, et pour l’instant, aucune sanction n’est donnée aux contrevenants. Seules des campagnes d’informations demeurent, même si cela pourrait changer dans les mois à venir. A voir donc si cette loi se propage dans le reste du Japon, voire même dans le reste du monde. Cela éviterait de nombreux accidents et permettrait à chacun de regarder là où il va.

