Pourquoi acheter un iPhone 11 reconditionné ?

Vous l’avez probablement remarqué si vous vous intéressez aux nouvelles technologies : le prix des smartphones haut de gamme comme ceux proposés par les géants Apple et Samsung ont considérablement augmenté au cours des dernières années. De ce constat, il n’est pas surprenant de voir de plus en plus d’entreprises françaises et internationales proposer les appareils électroniques de la société de Cupertino et de la firme sud-coréenne en versions reconditionnées.

Pourquoi acheter un mobile neuf alors que vous pouvez économiser plusieurs centaines d’euros en achetant un téléphone relativement récent à un prix imbattable, et dans un état incomparable avec de l’occasion ? Si vous hésitez encore, voici quelques avantages d’acheter un iPhone 11 reconditionné plutôt que dans un Apple Store ou chez votre revendeur préféré. Au programme : le prix, la qualité (l’état), la garantie et l’impact environnemental. Suivez le guide !

Si l’on se réfère à un sondage réalisé au printemps 2018 par la célèbre association de consommateurs américaine Consumer Reports, les acheteurs de téléphones reconditionnés sont en majorité satisfaits de leurs nouveaux smartphones. Celui-ci ne prenait pas en compte l’expérience générale d’achat, mais réellement l’utilisation quotidienne du téléphone une fois en possession de ce dernier.

Parmi les 3211 personnes ayant déclaré avoir acheté un téléphone remis à neuf entre le 1er janvier 2016 et la date du sondage (au printemps 2018, donc), 82% ont déclaré être très satisfaits par leur nouveau mobile. Plus précisément, 67% des propriétaires de téléphones reconditionnés ayant été interrogés par CR ont déclaré qu’ils n’avaient rien à redire concernant leur nouvel appareil. C’est presque aussi bien que les retours faits par les propriétaires de smartphones neufs, avec 69% !

« Les gens sont beaucoup plus satisfaits des téléphones remis à neuf que je ne l’aurais cru », a déclaré Karen Jaffe, qui a supervisé le sondage sur les mobiles reconditionnés pour le magazine américain Consumer Reports. Avant d’acheter un smartphone reconditionné en 2020, vous devrez toutefois vous intéresser à quelques aspects importants que nous allons tâcher de lister dans cet article. C’est parti !

Acheter un iPhone 11 reconditionné, c’est profiter d’un prix défiant toute concurrence

La principale raison pour laquelle vous envisagez d’acheter un smartphone remis à neuf est sans nul doute son prix : un reconditionnement fera toujours grandement baisser le tarif du téléphone. Par exemple, à l’heure où nous écrivons ces lignes, un iPhone 11 rouge débloqué avec 64 Go de stockage interne peut être acheté sur Back Market à partir de 704 euros. Pour un iPhone 11 Pro Max gris sidéral (débloqué également) avec 64 Go de mémoire, il faudra compter 1110 euros.

De manière générale, les produits reconditionnés sont jusqu’à 70% moins chers que les produits neufs. Cela dépendra bien sûr de l’état par lequel vous êtes intéressé : stallone (coque : rayures et/ou impacts visibles. Écran : peut avoir des micro-rayures, invisibles quand il est allumé), état correct (Coque : rayures assez légères, mais visibles. Écran : peut avoir des micro-rayures, invisibles quand il est allumé), bon état (Coque : micros rayures, visibles à 20 cm. Écran : comme neuf), très bon état (Coque : micros rayures, invisibles à 20 cm. Écran : comme neuf) ou comme neuf (Coque : aucune rayure, comme neuve. Écran : comme neuf). Enfin, certains sites proposent un paiement en plusieurs fois pour ceux qui ne veulent pas dépenser toutes leurs économies en une seule fois.

Acquérir un smartphone remis à neuf, c’est s’assurer d’une excellente qualité

Contrairement aux iPhone d’occasion, les téléphones Apple remis à neuf sont entièrement réparés par des professionnels certifiés et la qualité est garantie comme s’il s’agissait d’un produit neuf. Il sera en outre réinitialisé aux paramètres d’usine pour que vous puissiez avoir une expérience la plus proche possible d’un achat sous blister.

Les vendeurs de téléphones remis à neuf comme Back Market ont soumis les téléphones à plusieurs étapes de test pour s’assurer que tout, du microphone à la caméra en passant par l’écran tactile, fonctionne toujours. Certains revendeurs vont jusqu’à vérifier boutons, batterie (minimum 85% de la charge maximale), bluetooth, 3G/4G, haut-parleurs, microphone, lecteur de carte SIM, caméras, code IMEI, écouteurs, capteur de proximité, oxydation, prise jack, chargeur, Touch ID, flash ou encore le réseau téléphonique. Rien que ça !

De plus, vous pouvez être certain que le téléphone que vous achetez n’est pas volé, qu’il est desimlocké et prêt à l’emploi quel que soit votre opérateur mobile et comme dit précédemment qu’il ne reste aucune donnée personnelle du propriétaire précédent. Génial, non ?

Faire l’acquisition d’un mobile reconditionné, c’est profiter d’une garantie accrue

Généralement, les iPhone 11 reconditionnés que l’on peut trouver sur la toile de nos jours ont au minimum une garantie de 6 ou de 12 mois. Un produit remis à neuf est parfois même assorti d’une garantie pouvant aller jusqu’à 36 mois et d’un délai de rétractation de 14 jours pour satisfaire tout le monde ! Nous vous conseillons de prendre en compte ce critère si vous ne souhaitez pas avoir de mauvaises surprises avec votre téléphone au bout de quelques semaines.

iPhone 11 reconditionné = moins d’impact sur l’environnement

Les mobiles sont une source croissante de déchets électroniques et contiennent des composants qui peuvent être nocifs pour l’homme et l’environnement. En achetant un appareil remis à neuf, vous évitez à un smartphone de se retrouver dans une décharge, et réduisez ainsi la quantité de matières premières utilisées pour la construction d’un téléphone neuf, mais également l’énergie, le dioxyde de carbone et donc les déchets électroniques. Vous souhaitez acheter un iPhone 11 Pro Max reconditionné ? Eh bien sachez que c’est 226 grammes de gâchis électronique en moins !

Pour finir, selon les dernières recherches partagées par le “Refurbished Smartphone Tracker” de Counterpoint, le marché mondial des smartphones reconditionnés a atteint un peu plus de 137 millions d’unités en 2019. D’ici à ce que le smartphone écologique devienne la norme chez Apple, vous ne devriez donc pas être le seul à faire l’acquisition d’un iPhone 11 reconditionné en cette année 2020 ! ;)

