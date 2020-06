Choc sur l’hexagone ! La France est le pays européen où les produits high-tech sont les plus chers, rapporte le cabinet Eurostat, spécialisé dans ce genre de statistiques. Si le revenu médian n’a pas beaucoup évolué en 12 ans (1700 euros en 2008 contre 1780 euros en 2020), le prix des téléphones, tablettes ou montres connectées a lui nettement augmenté au fil des années.

Ces prix élevés s’expliquent notamment par la TVA qui s’applique à ces produits… de 20 pourcents ! C’est énorme, plus que quasiment partout ailleurs. L’iPhone ou les Samsung Galaxy Note sont donc plus chers en France que dans les autres pays d’Europe, comme les télévisions Samsung, Sony ou Panasonic, ou comme les consoles de jeux ! L’écart de prix par rapport à la moyenne européenne est de 11 pourcents !

La France n’est pas vraiment bien lotie en terme de tarifs car c’est aussi elle fait aussi partie des pays européens qui engrangent les logements les plus chers, la nourriture la plus chère, la voiture la plus chère et un niveau élevé de prélèvements directs et indirects. Un vrai bonheur. Les salaires, eux, restent au plus bas. Et avec le coronavirus, les salariés ont perdu en moyenne 7% de leur revenu mensuel depuis le début de la pandémie.

