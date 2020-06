The Last of Us : la série HBO dirigée par les équipes de Chernobyl

The Last of Us est décidément dans tous les esprits depuis quelques mois, mais encore plus en ce moment ! Alors que le jeu de Naughty Dog et Sony sort officiellement le 19 juin prochain, plusieurs infos concernant la série TV made in HBO qui en sera adaptée ont filtré. La série, qui devra retranscrire au mieux l’ambiance post-apocalyptique du titre, déjà très bien narré, va faire appel à Craig Mazin et Johan Renck, tous deux aux commandes de la série Chernobyl.

Craig Mazin, créateur de la série, et Johan Renck, réalisateur des cinq épisodes de Chernobyl, seront donc en charge de mettre en place le tout premier épisode de The Last of Us. L’équipe de Naughty Dog devrait également superviser de très près la production, avec la présence de Neil Druckmann, le co-président, scénariste et game director des deux jeux The Last of Us. Il se chargera du scénario et de la coproduction.

The Last of Us en série TV sera une exclusivité HBO, tout comme The Witcher appartient à Netflix. La venue d’une telle série prouve encore une fois que les jeux vidéo n’ont rien à envier niveau univers et narration à des séries de haute volée. On attend désormais impatiemment d’en savoir plus sur le casting, et de connaître qui incarneront Joel et Ellie, les deux personnages principaux du jeu…

