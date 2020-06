Données personnelles : 29% de plaintes à la CNIL supplémentaires en 2019

La CNIL, qui protège la vie privée et les données personnelles des Français dans l’univers du numérique, vient de publier son rapport de l’année 2019. Dans ce rapport, l’organisation dévoile que 68% des Français se disent plus sensibles à la question de la protection de leurs données personnelles. Pour la CNIL, une telle sensibilité s’est traduit par 8 millions de visites sur son site et par l’envoie de 17 302 requêtes par mail, soit une augmentation de 2,5%.

En outre, la CNIL a reçu 14 137 plaintes, soit une hausse de 27% par rapport à 2018 (11 077 à l’époque) et de 79% en cinq ans. 14,7% des plaintes concernent la prospection commerciale, associative, politique, reçue par lettre, téléphone ou mail. Les défauts de sécurisation de données sont un motif récurrent de plainte.

Près d’un tiers des plaintes concerne la publication de données personnelles, telles que l’identité, des photos, des vidéos… sur Internet, selon la CNIL. 10,7% des plaintes concernent la surveillance des employés sur leur lieu de travail ou pendant leur temps de travail, avec des outils comme la vidéosurveillance, la géolocalisation et les écoutes téléphonique. Le montant des sanctions en revanche explose à 51,37 millions d’euros (1,196 million en 2018), du fait de l’amende record de 50 millions d’euros infligée à Google en janvier 2019.

