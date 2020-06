Snapchat cesse la promotion de Donald Trump sur fond de “violence raciale”

Les entreprises du monde entier se mobilisent pour le mouvement Black Lives Matter. Si rien ne nous dit qu’elles le suivent par soutien ou par opportunité, nombreuses sont celles à avoir repoussé leurs événements, comme Sony, qui aurait dû présenter ses premiers jeux Playstation 5 ce soir… Cette fois, c’est Snapchat qui annonce mettre un coup d’arrêt à la promotion du compte de Donald Trump sur la partie Discover de son application.

Le réseau social estime en effet que le président des Etats-Unis appelle à la violence raciale, après avoir menacé d’envoyer des “chiens” et d’user “d’armes dangereuses” après la tentative d’intrusion de manifestants dans la Maison Blanche. « Nous ne faisons pas la promotion du contenu du Président sur la plateforme Discover de Snapchat actuellement », explique Snap. « Nous n’amplifierons pas les voix qui incitent à la violence et à l’injustice raciale en leur donnant une promotion gratuite sur Discover. La violence et l’injustice raciales n’ont pas leur place dans notre société et nous sommes solidaires de tous ceux qui recherchent la paix, l’amour, l’égalité et la justice en Amérique », ajoute le groupe.

Dans le camp Trump, la décision passe mal. « Snapchat tente de truquer l’élection de 2020, en utilisant illégalement leurs fonds d’entreprise pour promouvoir Joe Biden et supprimer le président Trump »n estime Brad Parscale, qui gère la campagne de Trump.: « Snapchat déteste le fait que tant de ses utilisateurs regardent le contenu du Président et il s’engage donc activement dans la suppression des votes. Si vous êtes un conservateur, ils [Snapchat] ne veulent pas entendre parler de vous, ils ne veulent pas que vous votiez. Ils vous considèrent comme un déplorable et ils ne veulent pas que vous existiez sur leur plateforme ».

4 / 5 ( 1 vote )