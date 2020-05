La Playstation 5 présentée officiellement le 4 juin !

Cette fois ci c’est officiel, et on a bien cru que ça ne viendrait jamais ! La firme japonaise Sony vient de confirmer, de la bouche même de son président directeur général Jim Ryan, que la Playstation 5 sera officiellement présentée dans une vidéo de plus d’une heure le jeudi 4 juin. Oui, dans moins d’une semaine donc !

Il sera 22h heure française lorsque l’évent sera diffusé, normalement, sur toutes les plateformes de streaming à savoir Youtube, Twitch… etc. Pour rappel, seule la Dualsense a été présentée pour l’instant. On ne sait donc encore rien de la console en elle-même. Si des jeux devraient être présentées, ils devraient être minoritaires dans le déroulement de la présentation. Sony prévoirait d’autres événements, dont un en août, pour les montrer en détail.

En bref, on a particulièrement hâte d’en savoir plus sur cette console nouvelle génération, toujours prévue pour la fin d’année. A voir ce qui sera montré. On espère évidemment des jeux, mais aussi des fonctionnalités jamais vues. La Xbox Series X, face à elle, a d’ores déjà montrée quelques-uns de ses jeux.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

