Playstation 5 : la date de sa conférence serait annoncée cette semaine

Sony va-t-il enfin communiquer quelque chose à propos de sa Playstation 5 ? Après des mois et des mois d’intenses disettes face à un Microsoft qui ne cesse de parler de sa prochaine Xbox Series X, le géant japonais Sony semble vouloir changer de stratégie. Et il est temps, car l’image de la prochaine manette PS5, la Dualsense, ne nous suffit plus. A quelques mois seulement de sa sortie prévue, la Playstation 5 devrait en effet se dévoiler dans les prochains jours, selon les multiples rumeurs qui l’annoncent.

Parmi ces dernières, une affirmation du twittos Tidux, un insider généralement assez fiable quant à l’annonce d’informations liées à l’actualité de la console japonaise. Il a en effet déclaré ce lundi sur son compte Twitter que Sony allait faire une annonce dans la semaine, tout en ajoutant que la conférence était prévue une semaine à six jours après cette annonce.

Il serait donc tout à fait logique que la firme nippone se décide enfin à communiquer la date exacte de la conférence Playstation 5 dans les tous prochains jours. Et il est temps d’en savoir un peu plus ! Pour rappel, Sony n’a pas tenu de conférence depuis deux ans désormais, se contentant de streaming en ligne et de State of Play. D’ailleurs, l’un d’entre eux est prévu mercredi à 22h et sera concentré sur The Last of Us Part II.

Heard from quite a few people that Playstation are planning an announcement next week related to PS5, and a event to follow within 7-10 days after that. — Tidux (@Tidux) May 24, 2020

4 / 5 ( 1 vote )