Apple pourrait ne pas fournir d’écouteurs avec l’iPhone 12 pour vendre plus d’AirPods

La firme à la pomme connaît comme toutes les entreprises une chute de ses ventes, à cause de ce maudit coronavirus. Ce qui pourrait la pousser à prendre des mesures drastiques qui risquent de ne pas plaire à tout le monde… Selon le célèbre analyste Ming Chi Kuo, toujours bien renseigné sur l’actualité d’Apple, l’entreprise de Cupertino pourrait ne plus proposer d’écouteurs filaires avec son prochain iPhone, l’iPhone 12.

L’objectif de cette manœuvre serait simple : booster les ventes d’AirPods. D’où, peut-être aussi, le prix annoncé qui serait un peu moins cher que la précédente génération de téléphones. Ming Chi Kuo avance également que de fait, le prix des AirPods de deuxième génération devrait fortement baisser pendant la période des fêtes de fin d’année. Et aucun autre modèle n’est prévu avant 2021.

On rappelle tout de même que l’annonce d’un iPhone 7 sans prise Jack avait déjà suscité la polémique dans le monde. En supprimant la paire d’écouteurs avec fil (qui coûtent grosso modo 20 euros), la firme risque de se mettre beaucoup de clients à dos… Les écouteurs sans fil deviennent pourtant de plus en plus populaires, avec notamment la révélation des “AirPods” de OnePlus. Ming Chi Kuo estime les ventes d’AirPods en 2020 à plus de 90 millions d’unités.

