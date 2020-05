Les lunettes Apple coûteraient 499 dollars, des détails sur le prototype

Les rumeurs s’enchaînent autour des lunettes à réalité augmentée de la marque à la pomme ! Si, pour l’instant, Apple n’a jamais évoqué officiellement l’existence de ces lunettes, de nombreux brevets et acquisitions indiquent qu’elles sont bel et bien en développement. Cette semaine, un tel projet se précise avec une vidéo Youtube de Jon Prosser, toujours bien informé sur l’actualité de la firme de Cupertino.

Selon lui, les “Apple Glass” coûteraient “seulement” 499 dollars aux Etats-Unis. Un tarif faible contrairement à celui des iPhone, ce qui indique, toujours d’après l’insider, que ces lunettes de réalité augmentée seraient conçues pour être un accessoire de l’iPhone. On pourrait ainsi les lier directement et elles utiliseraient la puissance de calcul du téléphone.

Concernant la présentation de ces dites lunettes, Prosser nous apprend qu’Apple souhaiterait les officialiser lors de sa keynote du dernier trimestre 2020. Elles seraient ainsi commercialisées dès le premier trimestre 2021. Tout dépend de l’évolution de la pandémie de Covid19, puisqu’Apple souhaiterait un maximum de journalistes sur place.

Enfin, Jon Prosser indique qu’il a pu tester un prototype, et que ce dernier était équipé d’une monture en plastique (du métal est attendu pour le modèle final). Un scanner Lidar et non une caméra serait sur les lunettes. Apple aurait aussi développé un système de QR codes pour scanner tous types d’informations. L’utilisateur contrôlerait ses lunettes avec des gestes ou en interagissant avec.

