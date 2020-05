Le déploiement de la fibre encore plus “urgent” qu’avant le Covid, selon le gouvernement

Le secrétaire d’Etat au numérique Cédric O l’affirme : le déploiement de la fibre était déjà “urgent” avant la crise sanitaire, mais il “l’est encore plus aujourd’hui”. Cité par l’AFP à l’occasion des Etats généraux des Réseaux d’Initiative publique (RIP), Cédric O reconnaît que les deux mois de confinement ont entraîné « une explosion des usages professionnels et de la consommation personnelle (…) susceptible de mettre en danger la résilience des réseaux, qui ont plutôt bien tenu le coup », mais que si “le confinement a été vivable en partie parce qu’il y a eu le numérique”, il a aussi “révélé des problèmes de connexion et d’équipement”.

“Dans les zones rurales, ça a été l’horreur”, a résumé Philippe Augier, maire de Deauville, lui aussi présent lors de l’événement. Le déploiement de la fibre dans le Calvados a pris six mois de retard selon lui. Dans le département de la Manche, le rythme des nouveaux abonnements a été divisé par deux, a indiqué David El Fassy, président de l’opérateur Altitude.

La situation devrait pourtant s’améliorer, comme l’a indiqué Sébastien Soriano, président de l’Arcep. Un processus d’encadrement du retour à la normale des réseaux est en effet en cours. et chaque département devrait être fibré plus rapidement.

