B&You : 100 Go par mois sans engagement pour 11,99€, c’est jusqu’à ce soir 19h

Bouygues Telecom a décidé de faire plaisir à tous ses nouveaux clients. La firme vient en effet de prolonger une offre incroyable pour quelques heures supplémentaires. Jusqu’ici limitée jusqu’au 19 mai, vous avez désormais jusqu’à 19h ce mercredi pour profiter d’un forfait mobile qui bat tous les records.

En effet, B&You propose dans une offre spéciale un forfait mobile de 100 Go de data, avec appels, SMS et MMS illimités, pour seulement 11,99 euros par mois. D’habitude, cette offre coûte 19,99 euros par mois chez cet opérateur. L’offre propose donc un tarif baissé de 40%, ce qui énorme.

100 Go, c’est aussi l’assurance de pouvoir rester en 4G toute la journée, sans jamais se soucier de sa data. Si vous êtes un gros consommateurs d’internet mobile, cette offre est faite pour vous. L’offre est sans engagement, donc si vous trouvez un meilleur prix pour autant ou plus de Go chez quelqu’un d’autre, vous pouvez partir quand vous voulez. Bouygues Telecom fait également des offres sur ses box internet, avec des remises à – 50%. Bref, dépêchez-vous si vous voulez saisir l’occasion, c’est jusqu’à ce soir 19h. World is Small ne propose pas de lien affilié sur cette offre, et ne gagnera donc pas d’argent si vous vous abonnez.

