Sony aurait prévu plusieurs événements pour présenter sa Playstation 5

Décidément, on ne va jamais s’en sortir. Après nous avoir rabâché de nombreuses fois que Sony profiterait du 4 juin pour présenter une bonne fois pour toutes sa Playstation 5, le journaliste Jeff Grubb de VentureBeat revient quelque peu sur sa position. D’abord, il affirme que l’événement de début juin pourrait être décalé de quelques jours.

Ensuite, si l’homme avait promis une “tonne” de jeux, certains éditeurs auraient préféré garder leurs titres pour eux afin de les présenter de leurs côtés. L’événement de Sony de début juin montrerait tout de même des jeux exclusifs et tiers. Jeff Grubb continue aussi en indiquant qu’il n’est pas sûr à 100% que la console sera présente lors de la “conférence” ! Mais elle devrait être présentée en amont quoiqu’il arrive.

Jeff Grubb continue, puisque au début du mois d’août aurait lieu un State of Play montrant des jeux Playstation 4 et Playstation 5. Alors même que The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima seront déjà sortis… Sony communiquerait également sur Playstation Blog pour plus d’informations durant le mois d’août. Enfin, petite news en plus, Microsoft devrait présenter sa console, et uniquement sa console, le 9 ou 10 juin prochain. Jeff Grubb revenant déjà sur sa parole, le tout est à prendre avec des pincettes…

4 / 5 ( 1 vote )