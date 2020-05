Minecraft a toujours autant de succès avec 126 millions de joueurs mensuels

Il y a 11 ans sortait un monument du jeu vidéo : Minecraft. Résolument novateur, avec ses cubes, son système de craft et son monde procédural, le titre de Mojang s’était attiré les critiques bienveillantes et les publics divers pour un succès dont il n’allait jamais vraiment se séparer. La preuve, puisque aujourd’hui, le titre a passé la barre des 200 millions de copies vendus et près de 126 millions de joueurs s’y adonnent encore chaque mois. C’est du moins ce que révèle Microsoft, qui a racheté la licence en 2014. Minecraft avait dépassé le record des 100 millions de ventes en 2016.

Minecraft a connu un immense regain d’intérêt grâce au confinement mondial. De type bac à sable, le titre avait même été utilisé il y a peu par trois étudiants de Sciences Po pour recréer virtuellement ce campus historique. On pouvait alors s’y rendre pour suivre des cours ou retrouver ses amis.

Aujourd’hui, Minecraft est disponible sur pratiquement tous les supports, à savoir PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch et même appareils iOS et Android. Aucune suite n’est pour l’instant prévu, puisque les développeurs ne cessent d’apporter des mises à jour pour le rendre toujours plus complet. La prochaine permettra au jeu de profiter du fameux RTX.

4 / 5 ( 1 vote )