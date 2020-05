iPhone 12 : des détails supplémentaires sur les écrans des quatre modèles

Comme vous le savez peut-être déjà, de nombreuses rumeurs rapportent que pas moins de quatre modèles d’iPhone 12 sont prévus en cette fin d’année : un iPhone 12 classique, un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Chacun disposant d’une puissance différente, d’une batterie plus ou moins puissantes et surtout d’écrans d’une grande qualité. La preuve avec l’analyste Ross Young, qui partage aujourd’hui plusieurs détails sur ces nouvelles dalles fournies par Samsung, BOE et LG.

L’iPhone 12 “classique” serait, pour la première fois, équipé d’un écran OLED de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, soit 475 pixels par pouce. La dalle viendrait de Samsung, sa profondeur de couleurs serait de 8 bits et elle utiliserait la technologie Y-Octa. Cette dernière permettrait d’avoir un capteur tactile directement sur la dalle OLED, sans avoir besoin d’une couche supplémentaire.

L’iPhone 12 Max, lui, aurait un écran OLED de 6,1 pouces, avec une dalle fournie par BOE et LG, une définition de 2532 x 1170 pixels, 460 pixels par pouce et une profondeur de couleurs 8 bits.

L’écran de l’iPhone 12 Pro sera lui aussi de 6,1 pouces, avec la même définition que l’iPhone 12 Max, mais aurait une profondeur de couleurs 10 bits pour des couleurs plus éclatantes que jamais. Samsung s’en occupera.

Enfin, l’iPhone 12 Pro Max aurait un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2778 x 1284 pixels, 458 pixels par pouce, une dalle Y-Octa fournie par Samsung et une profondeur de couleurs 10 bits. Avec le Pro, ce seront les seuls à avoir un affichage de 120 Hz.

