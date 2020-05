Amazon France s’accorde avec les syndicats et rouvre ses entrepôts

Mardi 19 mai sera le grand jour. Après plus d’un mois de fermeture, les entrepôts français du géant de la logistique, Amazon, rouvriront dès demain. L’entreprise a en effet conclu un accord avec ses partenaires sociaux pour ouvrir en toute sécurité alors que le coronavirus sévit toujours. Pour rappel, les six locaux avaient fermé le 16 avril à la suite de deux décisions de justice qui les empêchaient d’expédier autre chose que les produits “essentiels”.

“Les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD et la direction d’Amazon viennent de s’accorder sur les conditions de reprise de l’activité des six entrepôts implantés sur notre territoire, à partir du 19 mai”, ont annoncé les syndicats. Ce qu’a confirmé Amazon, en affirmant finaliser “des discussions avec les représentants du personnel et les Comités sociaux et économiques de l’entreprise des sites” en vue d’une “réouverture progressive des centres de distribution à partir du 19 mai”.

La reprise sera progressive, avec 50% des salariés présents sur les sites jusqu’au 25 mai, 80% entre le 25 mai et le 2 juin et 100% le 3 juin, selon un porte-parole du syndicat Sud interrogé par BFM Eco. Conséquence de cette annonce, tous les produits livrés par Amazon gagneront quelques jours de délai, et arriveront donc plus rapidement chez vous.

