Xbox Series X : la France est un pays prioritaire en termes de stocks

Décidément, Microsoft veut nous la vendre, leur prochaine console de jeu. La Xbox Series X, toujours prévue pour cette fin d’année 2020, a d’ores et déjà débuté sa production de masse. De fait, elle devrait être disponible en quantité suffisante pour satisfaire la demande, alors même que plusieurs rumeurs affirment que ce n’est pas le cas du côté de chez Sony. Comment expliquer qu’un constructeur assure tandis que l’autre patine ?

Interrogée par le site Xboxygen, Ina Gelbert, présidente de Xbox France, a voulu préciser certaines choses, notamment sur le marché français : “Le choix qu’on a fait sur ce lancement, c’est vraiment d’être présents dans plus de pays qu’au lancement de la Xbox One. Aujourd’hui, je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas. Mais si demain, peu de jours avant le lancement, il y a un énorme confinement dans le monde… ça, on n’y pourra pas grand-chose. En tout cas dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez… (…)”

Microsoft veut rassurer, mais aussi jouer sur la rupture de stock probable, afin de dépêcher les acheteurs ! Dans tous les cas, la firme de Redmond fait tout pour rattraper son retard sur Sony. En espérant que ce ne soit pas une désillusion de plus, à l’instar du dernier Inside Xbox…

