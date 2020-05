PS5 : le silence de Sony “stratégique”, de nombreux jeux révélés le 4 juin ?

Mais quand diable Sony va-t-il montrer sa Playstation 5 ? Alors que chez Microsoft, on annonce en grande pompe la Xbox Series X avec un design révélé dès décembre dernier, c’est le calme plat chez la firme nippone. Pour autant, ce silence serait “stratégique” selon Hiroki Totoki du service financier de Sony, cité par Bloomberg lors d’une réunion d’investisseurs.

Mais cette stratégie devrait bientôt prendre fin, si l’on croit la date avancée par Jeff Grubb, journaliste américain du site VentureBeat : Sony présenterait en effet sa Playstation 5 le 4 juin prochain. Et toujours selon lui, “il devrait y avoir une grande liste de jeux. Beaucoup de jeux”. Pour rappel, le journaliste Jason Schreier affirme aussi qu’un événement PS5 aura lieu début juin. A voir donc si ces dates se révèlent être véridiques ou non. Dans tous les cas, Sony va être obligé de dégainer sous peine de voir des fuites se propager.

Should be an entire slate of games. A lot.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 13, 2020