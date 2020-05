Xbox Series X : finalement, le 60 images par secondes ne sera pas la norme

Microsoft nous referait-il le coup de l’E3 2013 ? Après avoir annoncé en grandes pompes la fameuse surpuissance de sa console next gen, la Xbox Series X qui devrait arriver en fin d’année, la firme de Redmond semble vouloir faire marche arrière. La preuve avec ce tout nouveau tweet de Aaron Greenberg, l’un des boss du marketing de la branche gaming de l’entreprise américaine.

Le 7 mai, le jour même où s’est tenu un décevant Inside Xbox qui devait présenter des séquences de gameplay des tous premiers titres next gen, M. Greenberg déclarait que “les 60 images par secondes seront la norme standard, mais l’architecture de la Xbox Series X permet jusqu’à 120 images par secondes”. Le 12 mai, Aaron Greenberg a souhaité clarifié les choses : “Les développeurs auront toujours la flexibilité de choisir comment utiliser cette puissance, aussi atteindre les 60 images par secondes n’est pas une obligation”.

Il faut dire que ces derniers jours, la Xbox Series X a été particulièrement échaudée. Ubisoft, le studio français derrière le tout nouveau tout beau Assassin’s Creed Valhalla a en effet confirmé que leur prochain titre ne tournera qu’en trente images par seconde sur Xbox Series X. Phil Spencer, il y a quelques semaines, avait pourtant expliqué que les jeux seront en “4K, 60 images par secondes, avec la possibilité de monter jusqu’à 120 images par secondes avec la compatibilité VRR (Variable Refresh Rate) et une capacité 8K”…

Developers always have flexibility in how they use the power, so a standard or common 60fps is not a mandate.

— Aaron Greenberg (@aarongreenberg) May 12, 2020