Ubisoft présentera ses nouveaux jeux le 12 juillet

Le géant français du jeu vidéo a quelque peu déçu ces derniers jours. Alors qu’il nous avait assuré qu’on en verrait plus concernant le prochain Assassin’s Creed Valhalla lors de l’Inside Xbox de Microsoft, on a simplement eu le droit à une pauvre teaser ! Après quelques plates excuses nous assurant qu’on aurait droit à des nouvelles très bientôt, Ubisoft s’est décidé à communiquer sur son prochain événement : le Ubisoft Forward.

Ce stream en ligne aura lieu le 12 juillet à 21 heures. Le studio français promet des “informations exclusives” et des “annonces inédites” concernant ses jeux à venir. On s’attend donc à évidemment en savoir plus sur Assassin’s Creed Valhalla, qui sera disponible sur PC, Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 et Xbox Series X, mais aussi, pourquoi pas sur Beyond Good and Evil 2, qui a été annoncé il y a plusieurs années maintenant !

Qu’en est-il également de ce princeofpersia6.com, déposé il y a peu, et de Watch Dogs : Legion, repoussé il y a quelques mois maintenant ? Il faudra donc attendre le 12 juillet prochain pour en connaître tous les détails. En espérant ne pas être déçu… En tout cas, le rendez-vous est pris.

Ubisoft Forward, notre conférence digitale, se tiendra le 12 juillet prochain ! 📅 pic.twitter.com/LFqIHEGn70 — Ubisoft FR (@UbisoftFR) May 11, 2020

