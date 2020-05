Le Tokyo Game Show 2020 annulé

Une fois devient décidément coutume, un autre grand salon mondial est annulé. C’est en effet au tour du Tokyo Game Show de faire les frais de ce satané coronavirus. Le salon, qui parle surtout de jeux vidéo japonais, devait avoir lieu du 24 au 27 septembre au Makuhari Messe de Chiba, comme tous les ans depuis 1996. Mais pas cette année, où les organisateurs vont privilégier une version digitale de l’événement.

“Le TOKYO GAME SHOW 2020 est annulé pour empêcher la propagation de COVID-19, mais une version digitale de ce dernier est prévue. Le TOKYO GAME SHOW 2020 (TGS2020), qui devait se tenir du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2020, est maintenant prévu dans une version digitale à suivre en ligne. En raison de l’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19) à l’échelle mondiale et du fait que la situation reste imprévisible au Japon également, l’organisateur et les coorganisateurs ont pris cette décision après une longue réflexion pour accorder la plus haute priorité à la santé et sécurité des visiteurs, exposants et intervenants. Nous vous demandons votre aimable compréhension et coopération. Plus d’informations seront annoncées au besoin sur le site officiel et les communiqués de presse de fin mai.”

Ainsi, comme la Gamescom ou le Summer of Gaming, les versions digitales d’événements de jeux vidéo se multiplient. Un mal pour un bien sans doute, car au moins, tout le monde peut accéder aux événements en un clic. Et on se doute également que le tout est bien moins cher à produire.

