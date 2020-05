Xbox Series X : les jeux exclusifs dévoilés en juillet, beaucoup d’annonces à venir

Décidément, la next gen se met en marche, et Microsoft compte bien être son meneur. Le géant de Redmond multiplie en effet les annonces, d’abord avec la tenue ce jeudi à 17h d’un Inside Xbox, un programme en streaming qui montrera les tous premiers jeux de la Xbox Series X, puis, désormais avec une longue note de blog.

Dans cette note de blog, le CVP Gaming Marketing Jerret West indique en effet que Microsoft reste concentré d’abord sur la sortie de la Xbox Series X, sur Halo infinite et sur le projet xCloud. Mais surtout, sur les annonces de jeux vidéo. Microsoft tiendra en effet un événement spécial qui durera durant tout l’été : le Xbox 20/20. Il regroupera des vidéos diffusées tous les mois pour montrer de nouveaux jeux.

La firme américaine promet en outre, toujours sur cette page de blog, que tous les jeux présentés durant ce Xbox 20/20 tourneront en 4K et jusqu’à 120 images par secondes, et tireront profit du DirectStorage, du raytracing DirectX et de temps de chargement “ultra-rapides”. La plupart des jeux présentés jeudi seront aussi compatibles avec le smart delivery : pas besoin d’acheter la version XSX d’un jeu si on le possède sur One. Enfin, les jeux exclusifs de 15 studios first party seront présentés en juillet. Bref, MS veut frapper fort !

